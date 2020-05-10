Casino Z - официальный сайт.

Casino-Z – это большой выбор игр, бонусы и множество платежных систем для вывода средств. Официальный сайт Casino-Z переведен на 50 языков, включая русский, благодаря чему каждый геймер может ознакомиться с информацией и только после этого принять условия площадки. В 2019 году казино получило лицензию Кюрасао, что делает игру легальной. При этом, есть страны, запрещающие подобный вид игр. На сайте конкретного списка нет, но оператор в правилах упоминает о том, что каждый игрок сам решает законна игра в его стране или нет. На сайте Casino-Z игроков ждет множество преимуществ, а также все условия, необходимые для игры. Не возникнет сложностей и с выводом денег. Для этого здесь предусмотрено несколько платежных систем. Casino-Z предлагает игрокам то, что они не найдут на других площадках – прием большого количества криптовалют. И необязательно это должны быть биткоины либо лайткоины, а могут быть и другие варианты – их более 20. Игроки достаточно высоко оценили казино, высокую оценку дала и администрация AskGamblers. Перед началом большой игры ознакомьтесь с правилами, так вы избежите любых форс-мажорных ситуаций.

Регистрация в Casino Z

Регистрация Casino-Z не займет много времени и это радует. А еще приятней то, что за регистрацию игроки получают приветственный бонус. Зарегистрироваться можно двумя способами – по e-mail и по телефону.

Для регистрации по e-mail нужно заполнить такие поля:

1 - ваше имя;

2 - адрес электронной почты;

3 - пароль;

промокод – если есть. (ZGOLD100 - 100 фриспинов без депозита в Legacy of Dead).

Также не забудьте в выпадающем списке выбрать свою страну и валюту, с которой будете играть. Перед тем, как зарегистрироваться, ознакомьтесь с политикой конфиденциальности и пользовательскими соглашениями. Если вы хотите получать персональную информацию об акциях и бонусах, поставьте галочку в соответствующем блоке. Информация может приходить на почту или посредством СМС-сообщения. Зарегистрироваться в Casino-Z могут только совершеннолетние лица. Для подтверждения того что вам есть 18 лет, нужно поставить галочку в соответствующем блоке регистрационного окна, приняв правила и условия площадки.

Для регистрации по телефону нужно указать:

1 - контактный номер телефона;

2 - пароль;

3 - промокод – если есть.

Здесь также выбирается страна и валюта. Указав номер телефона, нажмите на кнопку «Выслать СМС». На ваш номер поступит код, который нужно указать в графе ниже – код подтверждения. Сообщение придет мгновенно, а если возникнут вопросы, всегда можете обратиться в службу поддержки. Пройдя регистрацию единожды, при последующих посещениях площадки достаточно будет указать ID либо E-mail и пароль.

Официальное зеркало Casino Z

Разработчики площадки защищают интересы своих пользователей. С этой целью было создано зеркало Casino-Z. Площадка приятно радует интерфейсом, в котором легко разобраться даже новичку. Здесь все выполнено в минималистичном стиле, понятно на интуитивном уровне, все конструктивно и практически без фоновых украшений. Особенность ресурса в том, что здесь мало изображений. Взамен разработчики предлагают много вкладок, кнопок, ссылок и панелей. Все это значительно упрощает функционал.

Цветовая гамма зеркала сохраняется, как и на официальном сайте – темно-синие оттенки и белые буквы. Хоть такая гамма и схожа со многими игровыми площадками, Casino-Z – это нечто другое. Сам логотип выполнен достаточно оригинально, особенно большая буква «Z» красного цвета.

Несмотря на то, что казино имеет лицензию, во многих странах доступ может быть ограничен. Именно поэтому игрокам стоит использовать зеркала. Как и на официальном сайте, на зеркале нет ограничений. В вашем распоряжении слоты и любимые автоматы, турниры и большие выигрыши. За регистрацию на зеркале также предусматривается бонус. У пользователей не возникнет проблем с вводом и выводом денег, и служба поддержки также быстро реагирует.

Сайт-зеркало – это полная копия официальной площадки, имеющая с ним общую базу данных. Вы не заметите разницы и приятно проведете время. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами ресурса, достаточно зарегистрироваться или войти в аккаунт.

Бонусы и промокоды Casino-Z

Казино Z щедро на бонусы, которые не только новых пользователей привлекают, но и удерживают уже зарегистрированных игроков. Рассмотрим основные бонусы, предлагаемые площадкой:

Приветственный. Это бонус за регистрацию в Casino-Z. Приветственный пакет включает до 137 000 рублей и до 150 FS. Для этого нужно создать аккаунт и внести депозит не менее 500 рублей. После этого бонус будет начислен автоматически.

Лояльность на вес золота. Этот бонус предусматривает до 100 FS и 50% бонус на десятый депозит на слоты. Если все условия соблюдены, бонус начисляется автоматически.

Релоад-бонус. Каждую среду игроки могут получить 50% бонус до 200 EUR + 50 фриспинов! Бонус активируется автоматически при пополнении счета от 15 евро в среду с 00:01 до 23:59.

Бонус на день рождения. Игрок может зайти в казино в день рождения или на протяжении недели после него и забрать подарок – от 20 FS. Они не требуют депозита или отыгрыша.

Для получения бонуса нужно выполнить те или иные условия. Вся подробная информация отображается на сайте. Еще один приятный бонус – кэшбэк. В знак благодарности, казино предлагает принять участие в программе лояльности и получить кэшбэк. Всегда можно принимать участие в турнире, за что также предусмотрено приятное вознаграждение. И не забудьте про промокоды Casino-Z – используйте их при каждой возможности. С их помощью перед игроком открываются новые возможности.

Игровые автоматы Casino Z и другие виды игр

На сайте несколько видов игр:

Слоты. Большинство новые, но могут встретиться и старые игры, которые известны не детализированным дизайном и небольшим количеством функций. Почти во всех автоматах есть приятные бонусы и занимательный сюжет, что делает игру не только полезной и выгодной, но и захватывающей.

Лайв казино. В вкладку входят рулетка, покер, блэк джек и баккара. Здесь дилером является реальный человек.

Z-Games. Раздел включает в себя аркады, лотереи, скрэтч-карты и т.д.

Софт, используемый проектом, всегда проверенный. Каждая игра была проверена обязательными учреждениями и получила подтвержденный сертификат.

Важный плюс сайта в том, что благодаря демо режиму, даже новичок сможет разобраться, как работают слоты, и придумать собственную тактику выигрыша. К сожалению, разделы «Z-Games» и «Лайв казино» можно играть, лишь занеся какой-то депозит. Поиск и механизм сортировки помогают намного быстрее и легче найти интересную тему или провайдера. Это помогает клиентам подобрать идеальные для себя условия. Казино зет предлагает ставки, как на обычные, так и на виртуальные виды спорта.

Мобильная версия Casino Z

Оператор предлагает не только сайт, но и мобильную версию Casino-Z, что еще больше приближает игроков к любимым слотам и автоматам. Скачать приложение с автоматами можно как на телефон с операционной системой Android, так и с iOS. И все это абсолютно бесплатно.

Преимущество в том, что приложение распространяется абсолютно официально, поэтому проблем с поиском и установкой у вас не возникнет. Если не можете сделать это при помощи Play Market и App Store, можно воспользоваться вкладкой на сайте. Чтобы началось скачивание, нажмите на приложение. По завершению программа установится автоматически.

Среди преимуществ мобильной версии выделим:

1- высокую скорость;

2 - простой понятный и удобный интерфейс;

3 - доступность всех автоматы, что и на сайте.

Если на зеркале игра может тормозить, то с мобильной версией это исключено. Так как разрешение монитора ПК и телефона существенно отличается, то разработчики специально изменили интерфейс, сделав его простым и в то же время понятным. Изменили и элементы управления автоматами – они удобные в использовании. Casino-Z теперь в вашем телефоне. Делайте ставку где угодно и когда угодно. А за установку мобильной версии вы еще и бонус получите.

Служба поддержки

В Casino z присутствует отличная служба поддержки, которая быстро и грамотно поможет в решении любой проблемы, как в технической, так и нарушающей чью-либо безопасность. Среди способов общения со службой поддержки можно отметить несколько основных:

1 - Живой чат.

2 - Форма обратной связи.

3 - Email поддержка.

Использование любого из них поможет вам в незамедлительном решении появившейся проблемы.

Турниры и акции casino z

Постоянным пользователям и новичкам будет полезно узнать, что иногда казино зет проводит турниры и ежедневные акции.

Чаще всего проводится такой вид турнира, как фриролл. То есть его уже проспонсировали, и взноса за участия не требуется. Это отличный шанс для новичка, чтобы поднять своей рейтинг и заработать фриспинов для определённого провайдера. Как правило, такие турниры длятся очень долго. Акции являются почти ежедневными. На них часто разыгрываются весьма дорогие и полезные вещи: телефоны, планшеты и ноутбуки.



Отзывы игроков

Серый [Отзыв от: 23.06.2021]

★★★★★ Хорошее казино! Сегодня сделал депозит на 1500 рублей, поднял до 63000 и это только в одном из слотов от pragmatic,a. Слот называется - EMERALD KING, поймал просто одну бонуску, там вылезло три барабана, которые накрутили мне 53000 рублей, играл по ставке 48р. за спин, совпадении по линиям тоже очень много было. В общем поставил на вывод 61000 рублей, через 2 часа деньги уже на карте, перед выводом запросил у службы поддержки пройти верификацию - она здесь точно такая, как и в любом казино. Единственное дебильное казино, которое я встречал - это DELUXE CASINO, там они у меня запрашивали фотку с паспортом в руке и бумажка, где должно было быть написано название их казино. В казино зет такого беспредела нет, очень быстрая процедура верификации у них, рекомендую её проходить перед началом игры.

Яков [Отзыв от: 09.09.2020]

★★★★★ Примерно неделю назад решил найти какое нибудь новое казино и испытать удачу там. После недолгих поисков, остановился на казино z и не пожалел! Прошёл быструю регистрацию по телефону, сделал депозит и начал играть, сказать что мне казино начало давать, конечно нет, изначально я слил 2500 рублей и хотел было остановится и забыть про данное казино, но как вы наверное догадались - лудоман всегда вернётся в казино и проиграет ещё. Я так и сделал, только теперь я начал выигрывать и неплохо! Примерно каждые пол часа ставил определённую сумму на вывод (не маленькую!) и при этом ни разу не пополнял баланс, оставлял на поиграть так сказать. Через некоторое время я всё же слил всё с баланса и начал подумывать сделать ещё депозит, посмотрев на баланс яндекс денег я мягко говоря обомлел - на балансе уже 115000 рублей, вот это да! Давно я так не выигрывал! Сейчас, по прошествии недели я конечно всё слил обратно (ой дурак!), как остановится, не знаю! Что можно сказать про казино - оно новое, не обычное, очень много слотов и наверное есть все провайдеры, есть кешбэк прогрессивный, промокоды и различные турниры (никогда и ничего не выигрывал в них). Главный плюс данного казино - от меня до сих пор ни кто не потребовал этой нудной верификации, один раз просто попросили заполнить максимально свой профиль и всё!

Алексей [Отзыв от: 04.09.2020]

★★★★★ Что меня поразило в данном казино - это скорость вывода средств, деньги приходят буквально через 5-10 минут. Вообще я игрок с очень большим стажем, играю очень много лет - Я ЛУДОМАН! И такой скорости вывода средств я нигде не встречал, а играл я практически во всех онлайн казино рунета. Для начинающих игроков советую пополнять и выводить средства с яндекс денег, отпадёт нудная верификация, просто максимально заполняйте свой профиль в казино и всё, тогда казино не требует никакой верификации. Всем конечно удачи!

Ludokrat [Отзыв от: 26.08.2020]

★★★★★ Очень надежное казино. Всё же работают по лицензии. Есть очень удобная мобильная версия, что важно на сегодняшний день. Отличный интерфейс, всем рекомендую.

Анжела [Отзыв от: 02.08.2020]

★★★★★ Неделю назад выиграла в casino z 50 тысяч рублей. Выплата прошла без проблем, пришлось немного подождать даже меньше, чем написано в правилах. Очень легко активировать бонусы, техподдержка отвечает постоянно и быстро. Казино очень щедрое. Честно заслужили положительный отзыв.

Михаил [Отзыв от: 13.07.2020]

★★★★ Раньше не увлекался азартными играми, но по совету друга решил зайти и попробовать. Пополнив счёт на 2000 рублей, благодаря бонусу на депозит и огромному разнообразию слотов смог поднять до 13. Выплату, к сожалению, задержалась на 2 дня, хотелось бы побыстрее. Из-за этого только 4 звезды.

Виктор [Отзыв от: 01.07.2020]

★★★★ Пару раз на сайте встречались баги, хотя потом с этим не сталкивался. Поднял до 3600 и решил вывести, операция заняла примерно 8 часов, однако верификация аккаунта при первом депозите заняла около 1,5 часа. Хороший сайт не без минусов.

Мария [Отзыв от: 26.06.2020]

★★★★★ Давно уже играю в различных онлайн казино. Решила рискнуть и закинула 10 тысяч, как оказалось не зря. Смогла за неделю выиграть целых 100 тыс. Не совсем поняла определенные моменты, но служба поддержки доходчиво всё объяснила. В общем дизайн очень зашёл, а контора действительно хорошая.